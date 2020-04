Langenfeld (dpa/lnw) - Fast vier Wochen nach einem besonders brutalen Raubüberfall in Langenfeld hat eine Mordkommission mehrere Verdächtige festgenommen. Sie sollen einen 32-Jährigen überfallen und schwer verletzt haben, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Zudem seien fünf Wohnungen in Langenfeld durchsucht worden.

Von dpa