Betrunkener entzündet Feuer vor der Wache

Geldern (dpa/lnw) - Ein maskierter Mann hat mitten in der Nacht vor einer Polizeiwache in Geldern mit Benzin ein Feuer entzündet. Aus dem Besprechungsraum heraus hatten Polizisten gegen 2.30 Uhr per Zufall Flammen auf der Fahrbahn vor dem Rolltor entdeckt, das zum Innenhof des Polizeigebäudes führt. Durch ein Fenster sprangen Beamte nach draußen und verfolgten einen Tatverdächtigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als Motiv habe der Mann gegenüber den Polizisten spontan angegeben, von ihren «Kollegen heute genervt» worden zu sein.

Von dpa