Männer bei versuchter Brandstiftung schuldunfähig

Detmold (dpa/lnw) - Nach einer versuchten schweren Brandstiftung in einer Psychiatrie in Detmold hat das dortige Landgericht die mutmaßlichen Brandstifter am Donnerstag auf freien Fuß gesetzt. Ein Gutachter hatte die beiden Männer für schuldunfähig erklärt. Zum Zeitpunkt der Tat im September 2019 hatten der 40- und der 31-Jährige demnach psychotische Schübe. In ihren Wahnvorstellungen wollten sie sich von der Feuerwehr aus ihrer Station in der Psychiatrie befreien lassen. Deshalb hatten sie versucht, unter einem Feuermelder Papier und Kleidungsstücke anzünden.

Von dpa