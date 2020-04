Sparkassenpräsidentin: Corona-Kredite greifen zu kurz

Seit dem 23. März können Firmen Mittel aus dem KfW-Sonderprogramm bei ihrer Hausbank beantragen. Die staatliche Förderbank - und damit die öffentliche Hand - übernimmt den Großteil des Risikos. Ähnliche Kritik wie Buchholz hatte zuvor bereits der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, an den Krediten geäußert.

Buchholz regte zugleich an, dass Sparkassen in der Krise auch direkt bei Unternehmen einsteigen könnten. «Es wäre hilfreich, bestimmte Unternehmen auch direkt mit Eigenkapital zu unterstützen», sagte sie der Zeitung. Einige Sparkassen hätten bereits Beteiligungsgesellschaften, die etwa in Start-ups investierten. «Ein ähnliches Vorgehen kann ich mir auch bei Firmen vorstellen, die unter der Corona-Krise leiden.»