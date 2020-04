Prozess: Führerscheinkönig von Detmold verhandlungsunfähig?

Münster (dpa/lnw) - Der Prozess um den sogenannten Führerscheinkönig von Detmold ist derzeit unterbrochen. Am 14. April soll ein Sachverständiger erläutern, ob Rolf Herbrechtsmeier an einer Erkrankung des Gehirns leide, wie eine Gerichtssprecherin des Landgerichts Detmold der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Angeklagte habe in den mündlichen Verhandlung mehrmals nicht folgen können und Fragen nicht beantwortet. Ein Experte soll sich jetzt nach Ostern zur Verhandlungsfähigkeit des 51-Jährigen äußern.

Von dpa