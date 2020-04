Corona-Pandemie: UN-Klimasekretariat verschiebt Konferenz

Bonn (dpa/lnw) - Das UN-Klimasekretariat hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch eine in Bonn geplante vorbereitende Veranstaltung zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow verschoben. Das ursprünglich für Juni geplante Treffen werde nun auf Oktober verlegt, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Bei der Entscheidung hätten auch die Richtlinien deutscher Gesundheitsbehörden eine Rolle gespielt.

Von dpa