Minister: 320 000 Anträge auf Soforthilfe in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Drittel der kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hat seit vergangenem Freitag bereits Soforthilfe in der Corona-Krise beantragt. Das teilte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Bislang seien 320 000 Anträge bei den Bezirksregierungen eingegangen (Stand 11.00 Uhr). 300 000 dieser Anträge seien bereits bewilligt worden. Seit Freitagnachmittag können die Hilfen beantragt werden.

Von dpa