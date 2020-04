Hochschulen: Start ins Semester mit reiner Online-Lehre

Zuvor hatte die Universität Bochum bereits bekanntgeben auf Vorlesungen vor Publikum und andere Präsenz-Formate zu verzichten und auf digitale Lehre umzustellen. Ein Umstieg auf Onlineformate in Lehre und Prüfungen bedürfe auch zeitnaher rechtlicher Anpassungen, so die Hochschulrektoren.

Eine Grundlage für die dafür notwendige Rechtsverordnung wird demnach auch mit dem geplanten Epidemiegesetz geschaffen, das sich noch in der Abstimmung befindet. Damit könne das Wissenschaftsministerium Vorgaben zum Einsatz digitaler Formate für Lehre und Prüfungen machen und beispielsweise den Einschreibungsprozess flexibilisieren, hieß es weiter. Außerdem schlagen die Hochschulen vor, die Regelstudienzeit zu verlängern, wenn Studierende wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie Prüfungen nicht ablegen konnten. Sie setzen sich außerdem dafür ein, Studierenden, die krisenbedingt in finanzielle Not geraten, Hilfe zukommen zu lassen - etwa per Hilfsfonds oder Mikrokredit.

Das Wissenschaftsministerium hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, man befinde sich in engem Austausch mit den Hochschulen und wolle in Kürze eine «Neubewertung der Lage vornehmen und dabei auch über etwaige Folgemaßnahmen entscheiden».