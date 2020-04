Wochenend' und Sonnenschein: Über 20 Grad erwartet

Essen (dpa/lnw) - Corona-Trostpflaster Wetter: Nordrhein-Westfalen steht abermals ein sonniges Wochenende bevor, diesmal mit frühlingshaften Temperaturen. «Samstag und Sonntag sieht es nach relativ viel Sonne aus», sagte Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen.

Mild und freundlich

Nach 12 Grad am Freitag sind am Samstag 15 Grad drin, am Rhein auch 16. Hobbygärtner aufgepasst: Die Nacht zuvor wird nochmal kalt. Bis zu minus 5 Grad sind möglich. Am Sonntag rechnet der Experte mit bis zu 21, am Rhein sogar 22 Grad. «Auch der Montag wird ausgesprochen freundlich. Richtung Abend können dann aber Schauer durchgehen.» Im weiteren Verlauf der Woche soll es aber mild bleiben - bei geringer Schauerneigung.

Hohe Waldbrandgefahr

Falls es weiterhin keinen Regen gebe, müsse man mit einem Anstieg der Waldbrandgefahr rechnen, sagte Witt. Für Sonntag rechnet der DWD NRW-weit mit der dritthöchsten Gefahrenstufe («mittlere Gefahr»). Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hatte bereits in der vergangenen Woche vor besonders hoher Waldbrandgefahr im Frühling gewarnt. Die Experten erinnerten daran, dass vom 1. März bis zum 31. Oktober Rauchen und offenes Feuer im Wald verboten sind.