Henkel versorgt Kliniken mit Desinfektionsmittel

Essen (dpa/lnw) - Immer mehr Unternehmen in Nordrhein-Westfalen versorgen wegen der Coronavirus-Pandemie Krankenhäuser kostenlos mit Desinfektionsmitteln. Der Konsumgüterhersteller Henkel hat dafür eine Anlage in seinem Düsseldorfer Werk umgestellt. Rund 25 000 Liter Handdesinfektionsmittel seien bereits hergestellt worden und würden an Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen gespendet, teilte Henkel am Donnerstag mit. In der nächsten Woche solle noch einmal etwa die gleiche Menge Desinfektionsmittel produziert werden.

Von dpa