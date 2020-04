Statt Kirmes: Schausteller musizieren vor Altenheimen

Aachen (dpa/lnw) - Schausteller der abgesagten Aachener Osterkirmes machen ein ungewöhnliche «Konzerttournee» zu Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Mit historischen Orgeln wollen sie vor Aachener Einrichtungen fahren und den Bewohnern, die derzeit wegen des Coronavirus keinen Besuch bekommen dürfen, kleine Konzerte gegen die Einsamkeit bieten. Die Schausteller würden mit der Orgel auf einem Anhänger allein am Samstag und Montag acht Einrichtungen anfahren, sagte Organisatorin Beatrix Karlsberg vom Veranstaltungszentrum Eurogress. Die Bewohner könnten dann von den Fenstern oder Balkonen aus zuhören. Weitere Stationen seien für die Tage danach in Planung.

Von dpa