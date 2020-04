Musiker sollen Sonntag gleichzeitig Steigerlied anstimmen

Essen (dpa/lnw) - Die Essener Philharmoniker haben alle Musiker im Ruhrgebiet aufgerufen, an diesem Sonntag um 18.00 Uhr das «Steigerlied» anzustimmen. «Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen sollte das Ruhrgebiet zusammenstehen», teilten die Philharmoniker am Donnerstag mit. Aufgerufen sind Hobby-Instrumentalisten ebenso wie Profis. Gespielt werden soll auf dem Balkon, aus dem Fenster oder auf der Straße - allein oder im Ensemble zum Beispiel mit Geige, Trompete oder Klarinette. «Damit es nicht allzu durcheinander klingt, wäre es ideal, wenn alle in der Tonart G-Dur einsteigen.» Wer mitsingen möchte, ist ebenfalls herzlich eingeladen.

Von dpa