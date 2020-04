Verdacht auf Kindesmissbrauch: Familienvater festgenommen

Köln/Düren (dpa/lnw) - Polizisten haben in Hürth bei Köln einen Familienvater wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern festgenommen. Dem 47-Jährigen aus dem Kreis Düren sei am Donnerstag der Haftbefehl verkündet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auf Mobiltelefonen und in Chatverläufen habe man entsprechendes Material gefunden. Der Vater von drei Kindern werde beschuldigt, Kinder sexuell missbraucht zu haben. «Ob es sich möglicherweise um seine eigenen Kinder handelt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.»

Von dpa