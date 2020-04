Corona: Loveparade-Prozess bis auf Weiteres unterbrochen

Essen (dpa/lnw) - Der Loveparade-Strafprozess bleibt wegen der Corona-Krise aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres unterbrochen. In der kommenden Woche angesetzte Sitzungstermine wurden aufgehoben. Einige Angeklagte sowie Schöffen und Ergänzungsschöffen gehörten zu Risikogruppen, begründete das Landgericht Duisburg am Donnerstag seine Entscheidung. «Einige von ihnen weisen weitere Risikofaktoren für einen schweren oder tödlichen Verlauf im Falle einer Ansteckung auf», sagte Gerichtssprecher Thomas Sevenheck. Zahlreiche Verfahrensbeteiligte reisten jeweils aus verschiedenen Bundesländern an. Auch seien durchschnittlich etwa 60 Personen in dem fensterlosen, klimatisierten Sitzungssaal über einen langen Zeitraum anwesend.

Von dpa