Geldautomat in Wuppertal gesprengt: Täter flüchtig

Wuppertal (dpa/lnw) - Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Wuppertal gesprengt. Mehrere Zeugen hatten im Stadtteil Oberbarmen einen lauten Knall gehört, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Automat sei durch die Sprengung völlig zerstört worden und die Scheibe eines angrenzenden Büros kaputt gegangen. Ob und wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar. Die sofort eingeleitete Fahndung mit einem Hubschrauber verlief laut Polizei erfolglos.