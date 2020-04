Gut 18.500 Corona-Infektionen und 220 Tote in NRW

In Köln stieg die Zahl der Infizierten von Donnerstag auf Freitag (10.00 Uhr) mit 158 Neuinfektionen stärker als in den vergangenen Tagen. Nach Angaben des Ministeriums kam die Millionenstadt am Freitag somit auf 1657 Fälle und 19 Todesfälle.

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren am Freitag (10.00 Uhr) 1406 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Einen Tag zuvor waren es noch 1377 - ein Anstieg von 29. Zudem zählte das Ministerium 40 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Heinsberg. Am Mittwoch waren es 39.

Das NRW-Gesundheitsministerium führt eigenen Angaben nach bisher keine Statistik über genesene Corona-Patienten. Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags.