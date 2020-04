Coronavirus: Deutscher Kreuzfahrt-Passagier stirbt

Canberra/Bonn (dpa/lnw) - Ein deutscher Passagier des im Westen Australiens festsitzenden Kreuzfahrtschiffs «Artania» ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus in einer Klinik der Stadt Perth gestorben. Dabei handele es sich um einen Mann in den Sechzigern, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Er gehörte zu den Passagieren, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Die Angehörigen seien informiert, hieß es weiter.

Von dpa