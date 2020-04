Dortmund: Einbahnstraße für Spaziergänger am Phönix-See

Dortmund (dpa/lnw) - Wegen der Corona-Krise und dem vorhergesagten schönen Wetter am Wochenende bittet die Stadt Dortmund ihre Bürger am Phönix-See um eine besonders Verhaltensregel. Fußgänger, Radfahrer und andere Sportreibende sollen sich in dem Naherholungsgebiet im Uhrzeigersinn um den See bewegen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. «Die Stadt erklärt die Fußwege rund um den Phoenix-See daher zur Einbahnstraße.» Wenn Menschen unterwegs seien und sich dann auch noch auf den Wegen entgegen kommen und begegnen, seien die Abstandsregeln kaum einzuhalten, so die Stadt.

Von dpa