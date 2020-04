Polizisten schenken bestohlenem Geflüchtete neue Klarinette

Die beiden Polizisten fragten danach Kollegen und in sozialen Netzwerken, ob jemand eine Klarinette abzugeben habe. Ein weiterer Mönchengladbacher Kommissar habe den Aufruf bei Facebook gesehen. Ihm sei eingefallen, dass in seinem Keller noch die Klarinette seiner Ex-Freundin liege. «Kurzerhand rief er die Ex-Freundin an und schnell war klar: Die Klarinette ist woanders besser aufgehoben als in dem dunklen Kellerraum», hieß es in dem Bericht der Polizei.

Der 29-jährige Geflüchtete beherrscht dem Bericht zufolge mehrere Instrumente. Er schreibe zudem Lieder und Texte.

Kommissar Lammertz sagte: «Ich weiß aus den Erfahrungen in Krisen- und Kriegsgebieten, wie wichtig in vielen Kulturen die Musik ist. Meist werden in den Texten und Gedichten zur Musik Gefühle, Erlebtes und Sehnsüchte verarbeitet. Die Musik ist oft das letzte Band zu der Familie in der Ferne.»