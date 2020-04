Frontalzusammenstoß mit Lkw: 39-Jähriger stirbt

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen. Er war am Freitagnachmittag in Bedburg-Hau am Niederrhein unterwegs und geriet auf der Bundesstraße 67 aus zunächst unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Feuerwehr berichtete. Der 39-Jährige starb am Unfallort, der 68 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde verletzt.

Von dpa