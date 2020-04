Zusammenstoß auf der Kreuzung: Autofahrerin schwer verletzt

Kempen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung sind die beiden Fahrerinnen verletzt worden - eine davon schwer. Eine 50-Jährige hatte offenbar in Kempen (Landkreis Viersen) eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Kreuzungsbereich sei sie dann mit dem Auto einer 64 Jahre alten Frau zusammengeprallt. Die 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde in ein Krefelder Krankenhaus gebracht.

Von dpa