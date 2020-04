Dortmunder Philharmoniker spielen im Internet

Dortmund (dpa/lnw) - Die Dortmunder Philharmoniker verlagern angesichts der Corona-Pandemie einen Teil ihrer Aktivitäten ins Internet. «Gerade in Zeiten von sozialer Isolation ist Musik von unschätzbarem Wert und kann nicht nur Trost, sondern auch Kraft spenden», teilten die Musiker mit. Unter dem Motto «Gemeinsam für Euch» habe man einen Online-Spielplan erstellt. Das Orchester bringt seine Klänge nun an drei Tagen pro Woche über Facebook, Instagram sowie Twitter und mit Videobeiträgen direkt in die Wohnungen.

Von dpa