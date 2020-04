Kurz vor Ostern ordentliche Nachfrage bei Coppenrath & Wiese

Osnabrück/Mettingen (dpa/lni) - Der niedersächsisch-westfälische Tiefkühlbackwaren-Spezialist Coppenrath & Wiese verzeichnet trotz Corona-Krise ein gutes Ostergeschäft. Die Nachfrage sei ordentlich, sagte Geschäftsführer Andreas Wallmeier. Es gebe aber eine Verschiebung im Sortiment. «Da die Bundesregierung auch über die Feiertage an den Kontakteinschränkungen festhält, werden die meisten Familienfeste in diesem Jahr in kleinerem Rahmen stattfinden. Daher verwundert es nicht, dass aktuell eher kleinere Produkte nachgefragt werden», erklärte er.

Von dpa