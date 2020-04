NRW-Kommunalwahlen sollen wegen Corona auf den Prüfstand

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen bei der Landesregierung, ob die Kommunalwahlen am 13. September wegen der Corona-Krise wie geplant stattfinden können. Alle «Handlungsoptionen» - etwa eine Verschiebung oder eine reine Briefwahl - sollten geprüft werden, bitten in einem gemeinsamen Brief an das NRW-Innenministerium der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die «Rheinische Post» (Montag) darüber berichtet.

Von dpa