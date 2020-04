Frauen gehen schlafen und lassen Shisha glühen: 10 Verletzte

So habe sich wohl über mehrere Stunden das gefährliche Gas in der Wohnung verteilt und strömte auch in den Hausflur. Die Feuerwehr überprüfte alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses sowie ein Nachbarhaus, da Kohlenmonoxid auch durch Wände dringen könne, so die Polizei. Lebensgefahr bestand bei den Verletzten, darunter Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren, nicht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Frauen.