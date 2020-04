Gut 20 800 Corona-Infizierte und 300 Tote in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat am Montag 20 721 Corona-Infizierte im Land gezählt. Wie das Ministerium am Montagmorgen (Stand 10.00 Uhr) mitteilte, waren das nur 198 Fälle mehr als am Sonntag (11.30 Uhr). Von Samstag auf Sonntag (jeweils 11.30 Uhr) stieg die Zahl der Infizierten noch um gut 1100. Worauf dieser große Unterschied zurückzuführen ist, blieb zunächst unklar. Rund um die Wochenenden gab es zuletzt häufiger Schwankungen bei den Corona-Zahlen.