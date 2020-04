Anti-Atomkraft-Demo in Corona-Zeiten: Abstand und Mundschutz

Gronau (dpa/lnw) - Mit Protesten an verschiedenen Bahnanlagen im Münsterland haben Atomkraftgegner am Montag gegen Transporte von der Urananreicherungsanlage der Firma Urenco von Gronau nach Russland demonstriert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich in Gronau neun Demonstranten an dem Protest, als ein Zug das Firmengelände verließ. Auch an anderen Orten hatten sich Demonstranten getroffen. So in Münster in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wegen der Corona-Krise durften die Demonstrationen nur unter Auflagen stattfinden. So hielten sich die Aktivisten in Gronau an Abstandsmarkierungen auf dem Boden und trugen alle einen Mundschutz. «Wir schwören, kein Spaß: Es wird unsere erste Demo mit verordneter Vermummungspflicht!», hatte das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen im Vorfeld dazu bei Twitter geschrieben.

Von dpa