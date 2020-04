Reul: Bisher 11 500 Verstöße gegen Corona-Regeln in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Laut Innenminister Herbert Reul (CDU) wurden in Nordrhein-Westfalen bislang 11 500 Verstöße gegen die neuen Corona-Regeln festgestellt. Reul sagte bei WDR5, dass die Zahlen am Wochenende ähnlich denen eine Woche zuvor gewesen seien. Die meisten Menschen hielten sich an die Regelungen. An beliebten Ausflugszielen müsse man allerdings noch was tun, um das Kontaktverbot durchzusetzen.

Von dpa