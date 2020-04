Normalerweise drücken sich zur Kirschblüte Scharen von Menschen durch die Bonner Altstadt - das Naturschauspiel ist auch weltweit bekannt, weil die Bäume in Bonn besonders kitschig arrangiert sind. In diesem Jahr ist wegen des Coronavirus aber alles anders. Alle Veranstaltungen drumherum wurden abgesagt. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) appellierte an die Bevölkerung: «Verzichten Sie darauf, dieses Jahr selber in die Altstadt zu gehen und unter dem Blütenmeer zu spazieren. Schauen Sie sich die Bilder im Internet an.»

Am Wochenende hatte es dennoch Probleme gegeben. Sehr viele Besucher der Kirschblüte hätten sich nicht an die notwendigen Abstandsregeln gehalten, berichtete die Stadt. Am Montag war etwas entspannter. Vereinzelt blieben Passanten stehen und machten Fotos.