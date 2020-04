Feuerwehr findet Toten in brennender Wohnung

Bochum (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Bochum-Wattenscheid hat die Feuerwehr am Montag eine tote Person gefunden. Das Feuer sei am Vormittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der betroffenen Wohnung habe man die Leiche gefunden, weitere Verletzte gebe es nicht. Am frühen Montagnachmittag dauerte der Einsatz noch an, «das Feuer ist aber unter Kontrolle», sagte der Sprecher. Die Identität der toten Person und die Umstände des Feuers waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa