Lkw-Fahrer stoppt Autofahrer auf der Flucht

Köln (dpa/lnw) - Ein aufmerksamer Lastwagenfahrer hat in Köln die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei gestoppt. Der 31-Jährige stellte seinen Lkw am frühen Montagmorgen auf der Straße quer und verhinderte so die Flucht des 22 Jahre alten Autofahrers, der offenbar einer Verkehrskontrolle entgehen wollte. Das berichtete die Polizei am Montag. Bei dem Autofahrer sei daraufhin ein Alkoholwert von 1,6 Promille gemessen worden. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Von dpa