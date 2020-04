Reul begleitete am Wochenende Polizeistreife in Köln

Köln (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat am Wochenende eine Polizeistreife in Köln begleitet, um sich ein eigenes Bild vom Umgang der Bevölkerung mit der Kontaktsperre zu machen. «Es waren viele Menschen am Rheinufer, aber fast nur zu zweit oder mit der Kernfamilie. Die Stimmung war gelöst, man genoss das schöne Wetter und die Menschen hatten Verständnis für die Maßnahmen, so mein Eindruck», sagte Reul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.