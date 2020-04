Fortuna Düsseldorf hofft auf Training in größeren Gruppen

Düsseldorf (dpa) - Trainer Uwe Rösler hofft, mit Fortuna Düsseldorf zum Ende der Woche wie einige andere Clubs schon in Gruppen mit mehreren Spielern trainieren zu können. Zum Trainings-Neustart während der Saison-Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie waren dem Bundesligisten am Montag nur Übungen in Zweier-Gruppen erlaubt. Unter anderem der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln begannen dagegen wieder in Kleingruppen mit bis zu acht Spielern auf dem Platz.

Von dpa