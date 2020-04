Motorradfahrer über Mittelschutzplanke geschleudert

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 40 bei Gelsenkirchen hat ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Der Mann habe am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Dortmund nach ersten Erkenntnissen einen Gegenstand überfahren, teilte die Polizei mit. «Über den Grad der Verletzungen ist zurzeit noch nichts bekannt», hieß es am Nachmittag. Die A40 wurde in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Abfahrt Gelsenkirchen-Süd komplett gesperrt. Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten an.

Von dpa