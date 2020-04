Ruhige Nächte an der Autobahn: Verkehr stark zurückgegangen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Coronavirus-Krise beschert den Anwohnern der viel befahrenen Ruhrgebietsautobahn A40 ungewohnt ruhige Nächte. In der Nacht zum vergangenen Montag seien über die Stadtautobahn stellenweise 80 Prozent weniger Fahrzeuge gerollt als am vergleichbaren Wochenende 2019, teilte Straßen.NRW am Dienstag mit. Auf anderen Autobahnen sehe es ähnlich aus. Am ersten «Corona-Wochenende» habe es in der Nacht von Sonntag auf Montag durchschnittlich 70 Prozent weniger Verkehr auf den Autobahnen gegeben.

Von dpa