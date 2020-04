Straelen (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Straelen (Kreis Kleve) tödlich verunglückt. Der 39-Jährige wurde am Dienstagabend beim Überholen auf der L 361 von einem linksabbiegenden Kleinlaster erfasst, teilte die Polizei mit. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Unfallstelle wurde kurzzeitig gesperrt.

Von dpa