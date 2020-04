Wechselhaftes Wetter an Ostern erwartet

Essen (dpa/lnw) - Nach einer sonnigen Woche soll das Wetter an Ostern in Nordrhein-Westfalen wieder wechselhafter werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es bis einschließlich Samstag noch überwiegend trocken und sonnig in NRW bei 18 bis 24 Grad. Ab Samstagnachmittag werde es dann bewölkter. Am Ostersonntag und Ostermontag kann es immer wieder regnen, auch Gewitter sind laut DWD möglich. Die Temperaturen liegen am Sonntag bei 22 bis 24 Grad, am Montag wird es etwas kühler mit 17 bis 22 Grad.

Von dpa