Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist der Anteil der Mädchen an allen Abiturienten zuletzt weiter gestiegen. Demnach machten die jungen Frauen vergangenes Jahr 55,2 Prozent aller Schulabsolventen mit allgemeiner Hochschulreife aus, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte.

Von dpa