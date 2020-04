Prozessauftakt um halb verbrannte Leiche

Der Mann aus Delbrück muss sich wegen Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Der gelernte Fleischer soll im Oktober vergangenen Jahres seinen 84 Jahre alten ehemaligen Pflegevater mit einem Vorschlaghammer erschlagen haben, um an dessen Erbe zu gelangen. Anschließend, so heißt es in der Anklage, habe er Feuer gelegt, um den Toten zu verbrennen und so die Tat zu vertuschen.

Die Leiche wurde von der Feuerwehr bei Löscharbeiten entdeckt. Zum Prozessauftakt wurde nur die Anklageschrift verlesen. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter kann wegen Terminproblemen erst Mitte Mai an dem Verfahren persönlich teilnehmen, um sich zur Schuldfähigkeit des Angeklagten zu äußern. Der 48-Jährige hatte zum Zeitpunkt seiner Festnahme Drogenspuren im Blut, darunter Cannabinoide und Morphine.