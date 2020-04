Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung unbekannten Mann

Münster (dpa/lnw) - Die Polizei in Münster sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der Identität eines Mannes, der am vergangenen Samstag mit schweren Brandverletzungen gefunden wurde. Bislang Unbekannte zündeten auf einem Platz auf der Ostseite des Hauptbahnhofes in Münster ein Feuer an. Dabei zog sich der Mann schwere Brandverletzungen zu. Bislang konnte er noch nicht befragt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa