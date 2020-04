Polizei: Motorradfahren in Corona-Zeiten «unsolidarisch»

Soest (dpa/lnw) - Wer in Corona-Zeiten Motorradtouren unternimmt, handelt nach Einschätzung der Polizei in Südwestfalen unsolidarisch. «Die Betten in unseren Krankenhäusern brauchen wir derzeit für andere Herausforderungen», betonte die Polizei in Soest mit Blick auf Unfallrisiken beim Motorradfahren. Gerade in diesen schwierigen Wochen solle sich jeder Biker fragen, ob es aktuell wirklich der «richtige Zeitpunkt» für einen motorisierten Ausflug sei.

Von dpa