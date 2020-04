Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Beamten gegen 12.10 Uhr zu einem Supermarkt im Stadtteil Barmen gerufen worden. Der Täter habe dort eine Verkäuferin mit dem Messer bedroht und Bargeld verlangt. Die Frau sei leicht verletzt worden.

Als die Polizisten den Mann in der Nähe des Tatorts stellen wollten, habe er nicht reagiert. Auch nach einem Warnschuss habe er unbeirrt mit dem Messer in der Hand seinen Weg fortgesetzt. «Um auch Passanten vor der Situation zu schützen, machten die eingesetzten Beamten von der Schusswaffe Gebrauch, wobei der 29-Jährige ins Bein getroffen wurde», so die Polizei.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei Hagen übernahm aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen.