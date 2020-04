Corona in NRW: 23 000 Infizierte, 10 000 Genesene, 413 Tote

In vollstationären Pflegeheimen gab es Stand Mittwochabend insgesamt 934 Bewohnerinnen und Bewohner, die infiziert waren, so das Ministerium. Zahlen zu Genesenen lagen nicht vor. Zudem gab es insgesamt 156 Todesfälle von Infizierten in Pflegeheimen und 701 infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Verdopplung der Infektionszahlen - und damit die Dynamik der Corona-Krise - verlangsamt sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums. Stark betroffen waren die größte NRW-Stadt Köln, der Kreis Heinsberg sowie Aachen mit der Städteregion Aachen. Dem Ministerium zufolge basieren die Angaben auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen.

Aus dem Integrationsministerium hieß es auf Anfrage, in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes seien bis Mittwoch 47 Flüchtlinge positiv auf den Erreger getestet worden. Je einen Fall habe es in Kerpen und Schleiden gegeben, 45 Infizierte in Euskirchen. Die Betroffenen seien isoliert worden. Grundsätzlich seien in den Einrichtungen Quarantäne-Bereiche und umfassende hygienische Schutzmaßnahmen vorgesehen. Aus den Flüchtlingsheimen der Kommunen war kürzlich ein Fall in Mettmann gemeldet worden.