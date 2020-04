Zahl der Corona-Infizierten und Genesenen steigt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der nach einer Corona-Infektion wieder genesenen Personen steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an. Am Donnerstag (Stand 10.00 Uhr) meldete das NRW-Gesundheitsministerium insgesamt 10 491 Genese im Land - das waren 855 mehr als am Mittwochvormittag. Die Zahl der mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen nahm zeitgleich um rund 650 auf aktuell 23 315 bestätigte Fälle zu. Seit Beginn der Epidemie wurden 445 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert - nach 408 gemeldeten Verstorbenen bis zum Vortag.

Von dpa