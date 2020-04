Junge Frau kommt bei Zusammenstoß mit Lkw ums Leben

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Eine noch unbekannte Frau ist in Rheda-Wiedenbrück in der Nacht zum Donnerstag von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Sattelzug war laut Polizei-Angaben auf einer Bundesstraße am Rande eines Gewerbegebiets unterwegs, als er mit der jungen Frau zusammenstieß. Wieso die Frau dort unterwegs war oder wie es zum Zusammenstoß kam, werde nun ermittelt.

Von dpa