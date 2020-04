Düsseldorfer EG verpflichtet dänischen Stürmer Mathias From

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga die Dienste des Stürmers Mathias From gesichert. Der 22-Jährige vom dänischen Zweitligisten MODO Hockey erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Dies teilte der Club am Donnerstag mit.