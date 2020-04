Bochum (dpa/lnw) - Nach dem qualvollen Erstickungstod eines 68-jährigen Schützenbruders aus Bochum ist einer der Täter am Donnerstag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen den Fahrer des Fluchtwagens wurden dreieinhalb Jahre Haft wegen Raubes verhängt. Dem Rentner war bei einem Raubüberfall Anfang Februar 2019 der gesamte Kopf mit Klebeband umwickelt worden. Die beiden Angeklagten - ein polnischer Staatsbürger und ein Deutscher - hatten im Prozess jegliche Tötungsabsicht bestritten. Ein weiterer mutmaßlicher Täter befindet sich in Polen in Haft. Die Bochumer Staatsanwaltschaft hat seine Auslieferung beantragt.