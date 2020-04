Götze-Management: Nun bei Berater von Bosz, Favre und Can

Favre und Can sind in Dortmund derzeit noch Kollegen Götzes in Dortmund, den BVB wird der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 aber wohl im Sommer nach Auslauf seines Vertrages verlassen. «Was die sportliche Zukunft bringt, wird sich erst zeigen, wenn wieder ein wenig Normalität eingekehrt ist», sagte Götze am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt «nach intensiven Überlegungen» dazu entschieden, sich «in der sportlichen Planung» seiner Karriere neu aufzustellen. «Bewusst habe ich mir für diesen Schritt die nötige Zeit gelassen, weil es eine wichtige Weichenstellung der Zukunft von mir ist, da ich Berufliches vom Privaten trennen möchte», sagte er. An seinem neuen Berater-Team habe ihn vor allem «deren fachliche Kompetenz» überzeugt.