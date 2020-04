Bad Salzuflen/Münster -

Von André Fischer

Jule Schilling ist heute 26 Jahre alt und steht mitten im Leben. Wieder. Misshandlungen und häusliche Gewalt prägten ihren Alltag als Kind und Jugendliche. Sie flüchtete in eine Welt, in der Alkohol und Drogen ihre seelischen Schmerzen irgendwie erträglich machten. Trotzdem verlor sie den Spaß am Leben. Und fand unter anderem Hilfe beim Blauen Kreuz.