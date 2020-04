Düsseldorf (dpa/lnw) - Erstmals können die Christen in Nordrhein-Westfalen an Karfreitag keine Gottesdienste besuchen. Um einer Ansteckung mit dem Coronavirus vorzubeugen, sind den Gläubigen gemeinsame Zeremonien verboten. Zwar werden in vielen Kirchen Gottesdienste gefeiert, doch die Bänke bleiben leer. Stattdessen wird der Gottesdienst im Internet gestreamt, einige werden auch im Radio oder Fernsehen übertragen.

Eine Ausnahme gibt es in Düsseldorf: Dort sollen Gläubige am Freitag in einem Autokino an einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel teilnehmen können - allerdings sitzen sie dabei in ihrem Fahrzeug und haben keinen direkten Kontakt zu den anderen Teilnehmern. Die evangelische Kirche bietet eine Chat-Andacht auf chat.ekir.de an. Ohne vorherige Anmeldung könnten Interessierte in den Chat gehen und an der interaktiven Andacht teilnehmen.

Am Karfreitag, einem der höchsten christlichen Feiertage, wird des Leidens und Sterbens von Jesus Christus gedacht. Deshalb mache gerade dieser Feiertag deutlich, dass Gott auch in Zeiten von Corona mitten unter den Menschen sei, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski: «Wo die Not und das Leid groß sind, da ist Gott. Wo die Angst groß ist, da ist Gott.»